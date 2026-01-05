Caos in un bar del centro 30enne aggredisce gestori e poliziotti | il Questore firma il primo Daspo urbano dell' anno

A Ancona, un episodio di violenza ha coinvolto un uomo di 30 anni che ha aggredito gestori e dipendenti di un bar del centro cittadino. L’intervento delle forze dell’ordine ha reso necessario l’intervento sanitario. Il Questore ha firmato il primo Daspo urbano dell’anno, misura volta a prevenire ulteriori comportamenti violenti e garantire la sicurezza pubblica in zona.

ANCONA - Ha aggredito titolari e dipendenti di un bar del centro per futili motivi, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Per questi fatti il Questore di Ancona ha emesso il primo Daspo urbano del 2026 nei confronti di un italiano di circa 30 anni.L’episodio si. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

