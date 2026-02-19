Innovazione e diritti | la nuova governance regionale sull’IA a tutela di cittadini e lavoratori

FIRENZE – La giunta regionale della Toscana ha approvato una nuova proposta di legge interamente dedicata alla gestione e all’impiego dell’intelligenza artificiale. Il testo normativo, illustrato a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore all’Innovazione digitale Alberto Lenzi, si appresta ora a passare al vaglio del Consiglio regionale. L’impianto legislativo nasce con il preciso intento di fornire alla collettività gli strumenti necessari per un approccio consapevole alle nuove tecnologie, ponendo la Toscana in una posizione di avanguardia nel panorama nazionale ed europeo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Sicurezza online nell’era dell’IA. Perché la governance conta quanto l’innovazioneGli esperti avvertono che la sicurezza in rete non può essere affidata solo alle tecnologie.

Parchi marini calabresi, il 2026 tra tutela ambientale e nuova governance del mareNel 2026, i Parchi marini calabresi si trovano di fronte a un momento cruciale per rafforzare le strategie di tutela ambientale e promuovere una gestione sostenibile delle risorse marine.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Epilessia, ieri la giornata internazionale: arte, innovazione e diritti contro stigma e discriminazione - OMaR; Epilessia: arte, innovazione e diritti per rompere il silenzio su stigma e discriminazione; L’intelligenza artificiale nella P.A.: alla ricerca di un equilibrio tra efficienza e garanzie; Resta (FBK): La politica deve sostenere ricerca e innovazione.

Epilessia: arte, innovazione e diritti per rompere il silenzio su stigma e discriminazioneLa campagna di iniziative nazionali 2026 della Fondazione Lice in occasione della giornata internazionale per l’epilessia del 9 febbraio. L’anteprima del cortometraggio ‘Viola’, che affronta l’epiless ... milanofinanza.it

Epilessia, ieri la giornata internazionale: arte, innovazione e diritti contro stigma e discriminazioneEpilessia, ieri la giornata internazionale: arte, innovazione e diritti contro stigma e discriminazione ... osservatoriomalattierare.it

Glovo è finita sotto controllo giudiziario. Paghe troppo basse, diritti aggirati, sfruttamento sistematico dei rider: non è un incidente, è un modello. Redditi bassi e tutele minime non sono il prezzo dell’innovazione. Sono una scelta politica. E come tale vanno cont facebook

Oggi, con Nicola Drago, presidente di @ioCambio_ , e Davide Dattoli, fondatore e CEO di Talent Garden, ho partecipato all’evento “Innovazione Digitale contro Innovazione Istituzionale”, confrontandomi sull’impatto reale delle riforme e della semplificazione n x.com