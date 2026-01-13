Il rapporto Macrotrends analizza come l’era dell’intelligenza artificiale ubiqua influisce sulla governance dello spazio, evidenziando le sfide e le opportunità emergenti. Redatto da Maddalena Binda del Comitato di Redazione dell’ASviS, sotto la presidenza del prof. Enrico Giovannini, il documento del 5 dicembre 2025 offre una riflessione sulle dinamiche di un mondo in rapido cambiamento, caratterizzato da un crescente senso di incertezza.

di Maddalena Binda del Comitato , presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 5 dicembre 2025 “Oggi prevale un sentimento generale di inquietudine, se non di ansia o di paura, rispetto alle manifestazioni del ‘grande disordine’ che caratterizza il nostro tempo. I grandi equilibri politici mondiali sono turbati da conflitti attuali, ma anche potenziali, di vasta portata, né mancano punti di crisi più localizzati”. È il quadro che emerge dal rapporto 2025-2026 “Oltre il grande disordine. I compiti dei leader delle imprese per competere in un mondo diviso”, realizzato da Harvard Business Review Italia e pubblicato il 3 dicembre nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro, per analizzare i macrotrend dei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Il Rapporto Macrotrends tra l’era dell’AI ubiqua e la nuova governance dello spazio

Leggi anche: La nuova era dello spazio europeo: l’ESA ottiene il budget più alto della sua storia