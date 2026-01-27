Rottamazione quinquies Fratelli d'Italia ci riprova | platea estesa anche a chi è in regola con la quater
La proposta di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe mira a estendere la possibilità di accesso alla rottamazione quinquies, includendo anche coloro che sono in regola con la precedente quota. La misura potrebbe favorire un maggior numero di contribuenti, offrendo nuove opportunità di regolarizzazione dei debiti fiscali. La decisione sarà valutata dall'esame alla Camera.
Un emendamento di FdI al decreto Milleproroghe, all'esame della Camera, chiede di estendere la platea dei contribuenti che possono accedere alla rottamazione quinquies, includendo anche coloro che sono in regola con la quater. Vediamo nel dettaglio cosa dice la proposta e a chi conviene.🔗 Leggi su Fanpage.it
