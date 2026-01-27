Rottamazione quinquies Fratelli d'Italia ci riprova | platea estesa anche a chi è in regola con la quater

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di Fratelli d'Italia al decreto Milleproroghe mira a estendere la possibilità di accesso alla rottamazione quinquies, includendo anche coloro che sono in regola con la precedente quota. La misura potrebbe favorire un maggior numero di contribuenti, offrendo nuove opportunità di regolarizzazione dei debiti fiscali. La decisione sarà valutata dall'esame alla Camera.

Un emendamento di FdI al decreto Milleproroghe, all'esame della Camera, chiede di estendere la platea dei contribuenti che possono accedere alla rottamazione quinquies, includendo anche coloro che sono in regola con la quater. Vediamo nel dettaglio cosa dice la proposta e a chi conviene.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Rottamazione quinquies

Rottamazione quinquies anche per chi è in regola con la quater: Fdi estende la platea nella legge di Bilancio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rottamazione quinquies

Argomenti discussi: Lazzàro (FdI), Rottamazione quinquies: Taranto rischia di perdere oltre 30 milioni di tributi non riscossi; Rottamazione quinquies, Lazzaro (FdI) avverte: Taranto rischia di non recuperare oltre 30 milioni di tributi non riscossi; ROTTAMAZIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA, FATICONI (FDI): COMUNE DI LATINA SI ATTIVI SUBITO; Rottamazione quinquies, A rischio oltre 30 milioni di tributi.

rottamazione quinquies fratelli dRottamazione quinquies, Fratelli d’Italia ci riprova: platea estesa anche a chi è in regola con la quaterUn emendamento di FdI al decreto Milleproroghe, all'esame della Camera, chiede di estendere la platea dei contribuenti che possono accedere alla rottamazione ... fanpage.it

rottamazione quinquies fratelli dRottamazione quinquies: il filtro dei debiti ammessi: non tutto è rottamabileRottamazione quinquies: la seconda opportunità per i decaduti. Ecco le regole per rientrare in gioco e i filtri dei debiti ammessi ... quotidianodiragusa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.