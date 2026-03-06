Rottamazione Quinquies | Siracusa rischia di vanificare lo strumento

La Commissione del Comune di Siracusa ha iniziato a valutare una bozza di regolamento relativa alla Rottamazione Quinquies, una misura approvata dalla Legge del 30 dicembre 2025. La discussione riguarda la possibilità di adottare questa procedura per gestire i crediti fiscali e le cartelle esattoriali. La decisione finale sulla sua attuazione dipende dall’approvazione del regolamento da parte dell’ente comunale.

La Commissione del Comune di Siracusa ha avviato l'esame della bozza di regolamento per aderire alla Rottamazione Quinquies, una misura nazionale introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 che consente il pagamento del solo capitale per chiudere pendenze fiscali storiche. Tuttavia, i commercialisti Giuseppe Canto e Salvo Castagnino hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla struttura attuale del testo normativo locale, definendolo eccessivamente limitativo rispetto alle potenzialità dello strumento nazionale. La discussione si concentra sulla necessità di allineare la prassi comunale ai criteri erariali per evitare frammentazione dei debiti e garantire un'effettiva definizione delle cartelle esattoriali nel territorio siracusano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

