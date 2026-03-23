Ravaglia 5,5 Incolpevole sul primo gol di Taylor ma sul bis dell’olandese si arrende con un’uscita troppo passiva. E qualche minuto dopo rischia la frittatona servendo un assist involontario a Dia che Cancellieri non capitalizza. Di fatto rovina nel finale una prestazione fin lì più che sufficiente. Zortea 5,5 Tanta corsa, altrettanto caos (non creativo), il pallone perso all’origine del primo gol di Taylor e un provvidenziale salvataggio a Ravaglia battuto sul tiro-cross di Cancellieri. La somma però non fa la sufficienza. Heggem 6 Torna titolare dopo un mese e porta quel contributo di solidità che eravamo abituati a conoscere. Non rischia nulla in uscita, perché sa fiutare i pericoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rossoblù con la pancia piena. Berna, il ruolo inedito lo penalizza. Sohm dorme nel momento clou. Rowe è almeno l’unico a provarci

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