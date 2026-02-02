Cosa significa quando il gatto dorme a pancia in su | perché lo fa e cosa vuole comunicare mostrando la pancia

Quando un gatto si mette a dormire a pancia in su, vuol dire che si sente molto tranquillo e sicuro. È un segnale che si fida del suo ambiente e non ha paura di mostrare il ventre. Spesso cerca anche un posto fresco e si rilassa completamente. Se lo trovi così, meglio lasciarlo stare e rispettare il suo momento di relax.

Quando il gatto dorme a pancia in su comunica relax e fiducia: si sente al sicuro, spesso cerca fresco e va lasciato tranquillo per rispettare il suo benessere.🔗 Leggi su Fanpage.it

