Fiorentina | Fabbian in arrivo dal Bologna Sohm in rossoblù Domani lo scambio dei documenti

La Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù. Domani è prevista la consegna dei documenti ufficiali. Nonostante il lutto per la scomparsa del presidente Rocco Commisso, il club prosegue le operazioni di mercato per rafforzare la rosa.

La Fiorentina, al di là del lutto per la scomparsa del presidente Rocco Commisso, continua a muoversi sul mercato: è in via di definizione col Bologna lo scambio Sohm-Fabbian. Quest'ultimo, autore del gol di ieri della squadra di Italiano, arriverà a vestire la maglia viola con la formula del prestito ed obbligo di riscatto a 14 milioni in caso di salvezza della Fiorentina. Sohm, arrivato in estate dal Parma, andrebbe anche lui in prestito in casa rossoblù, ma solo con diritto di riscatto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Fabbian in arrivo dal Bologna. Sohm in rossoblù. Domani lo scambio dei documenti Leggi anche: Calciomercato Bologna, ipotesi da Roma di uno scambio per gennaio! Giallorossi interressatti a Fabbian: rossoblù pronti a tornare su un vecchio pupillo Calciomercato Fiorentina, Fabbian resta un obiettivo concreto: Sohm sul tavolo come possibile contropartitaLa Fiorentina mantiene vivo l'interesse per Fabbian, considerato un obiettivo concreto nel calciomercato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Fiorentina, Fabbian in chiusura col Bologna: Sohm nella trattativa - Nel VIDEO di Luca Marchetti le ultime sull'affare di mercato che vede protagoniste Fiorentina e Bologna. sport.sky.it

Calciomercato Bologna- Giovanni Fabbian ha detto sì alla Fiorentina, proposto lo scambio con Simon Sohm - facebook.com facebook

. @acffiorentina, le cifre dell'operazione Fabbian: prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni di euro più 1.5 di bonus x.com

