La vita nascosta di chi vende rose e ombrelli | Una buona sera è quando vendi cinque o sei rose

Questa sera, a Torino, il venditore di rose si mette in mostra con semplicità. Non è una figura folkloristica, né una di quelle che restano impresse solo negli anni Novanta. Per lui, una buona sera si misura in pochi fiori venduti: cinque o sei rose, niente di più. La sua vita, nascosta dietro il banco, rivela un modo di lavorare che resta spesso invisibile agli occhi dei passanti.

A Torino il venditore di rose non è una figura folcloristica e tanto meno qualcosa che gli anni Novanta ci hanno lasciato in ricordo. È ancora un mestiere con un giro fatto di magri affari. Ha saputo adattarsi, il venditore di rose rosse. Quando piove, il simbolo numero uno del romanticismo.

I venditori si muovono tra commercio abusivo e movida torinese, fanno tanti passi per pochi euro: 350-400 euro al mese, 500 se va proprio bene. Quindi bisogna avere un altro lavoro. Moussa dice che gr ...

