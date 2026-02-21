Donna ubriaca si stende in strada tra le auto in corsa | salvata dalla polizia

Una donna ubriaca si sdraia in mezzo alla strada a Fermo, fermando il traffico di auto in corsa. La donna, visibilmente alterata, ha rischiato di essere investita più volte, prima di essere raggiunta e messa in sicurezza dagli agenti di polizia. I poliziotti, intervenuti prontamente, l’hanno aiutata a rialzarsi e l’hanno portata in salvo. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi passanti che hanno assistito alla vicenda.

FERMO In condizioni di totale ubriachezza, si lancia tra le auto e si stende sull'asfalto, ma viene provvidenzialmente messa in salvo dai poliziotti. Nottata rocambolesca, quella tra giovedì e venerdì a Fermo, per una donna di 40 anni in evidente stato di alterazione alcolica, soccorsa dalle volanti della Questura, che l'hanno portata via prima che accadesse l'irreparabile. L'allarme In tarda serata è arrivata la richiesta d'intervento, da parte di alcuni passanti, preoccupati e indispettiti dai comportamenti molesti che quella persona stava portando avanti da un po' in una zona a ridosso del centro.