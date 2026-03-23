Roma donna confusa vaga tra le auto in transito | salvata dalla polizia marito ignaro di tutto

Un’anziana è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo essere stata trovata in stato confusionale mentre attraversava ripetutamente la carreggiata tra le auto in transito. L’intervento, avvenuto a Roma, è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un passante che ha notato il comportamento pericoloso della donna e ha allertato il 112. Gli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio hanno rintracciato la donna e, dopo aver ricostruito la sua identità, l’hanno affidata alle cure dei sanitari e riaccompagnata dal marito ignaro dell’accaduto. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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