Le designazioni | Roma-Juve a Sozza La Penna torna in B dopo lo stop Chiffi e Piccinini invece

Sarà Simone Sozza l’arbitro designato per Roma-Juventus, in programma all’Olimpico domenica alle 20.45. Massa invece dirigerà Cremonese-Milan. Per Inter-Genoa c’è Fabbri. Colombo arbitrerà il Napoli, di scena a Verona sabato alle ore 18. Questo il quadro completo dei direttori di gara per la 27ªgiornata di Serie A: Parma - Cagliari (venerdì 27 febbraio ore 20.45): Massimi Como-Lecce (sabato 28 febbraio ore 15): Fourneau Verona-Napoli (sabato 28 febbraio ore 18): Colombo Inter-Genoa (sabato 28 febbraio ore 20.45): Fabbri Cremonese-Milan (domenica 1 marzo ore 12.30): Massa Sassuolo-Atalanta (domenica 1 marzo ore 15): Marchetti Torino-Lazio (domenica 1 marzo ore 18): Abisso Roma-Juventus (domenica 1 marzo ore 20.45): Sozza Pisa-Bologna (lunedì 2 marzo ore 18.30): Feliciani Udinese-Fiorentina (lunedì 2 marzo ore 20.45): Pairetto Attenzione, però, anche alla B. Due nomi rubano l’occhio. Il primo è quello di La Penna, designato per Sudtirol-Venezia: l’arbitro della sezione di Roma 1 tornerà ad arbitrare dopo un turno di stop successivo alle polemiche del derby d’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arbitri, niente stop dopo gli errori: normale turnover per Piccinini e Chiffi

