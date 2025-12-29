Araujo torna ad allenarsi dopo un mese di stop per motivi personali | il Barcellona lo riabbraccia mentre la Juve…

Araujo torna ad allenarsi dopo un mese di assenza per motivi personali. Il Barcellona riaccoglie il suo difensore, rafforzando la linea difensiva, mentre anche altre grandi squadre, come la Juventus, monitorano attentamente la sua situazione. La ripresa rappresenta un passo importante sia per il club catalano sia per il futuro del giocatore, il cui ritorno potrebbe avere ripercussioni sulla campagna trasferimenti delle prossime settimane.

Araujo in campo dopo i problemi di salute mentale: non si allenava con il Barcellona da un mese - Araujo ha chiesto al Barcellona uno stop per problemi di salute mentale e oggi davanti al pubblico è sceso in campo per la prima volta per allenarsi ... fanpage.it

In permesso per salute mentale, Araujo è tornato ad allenarsi: ha saltato 7 gare col Barça - Ronald Araujo è tornato ad allenarsi con il Barcellona dopo il permesso richiesto e ottenuto per problemi personali. tuttomercatoweb.com

#Araujo torna in gruppo Novità sull’uruguaiano x.com

