Una notte di violenza si è consumata lontano dagli sguardi, caratterizzata da minacce, aggressioni e ore di soprusi all’interno di una roulotte parcheggiata nella periferia sud della Capitale. È da questo scenario drammatico che ha preso forma la vicenda che ha portato gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato a fermare un cinquantenne romano, gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. La segnalazione al 112 e l’intervento della Polizia. A far emergere i contorni di quella notte è stata una segnalazione giunta al numero unico per le emergenze 112 riguardante una persona aggredita nella zona Ostiense. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sequestra per ore ex compagno, arrestato per violenza sessuale e tentato omicidio

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