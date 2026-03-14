Bolzano donna perseguitata ovunque e vittima di violenza sessuale | arrestato l' ex compagno

A Merano, un uomo è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di atti persecutori e violenza sessuale nei confronti di una donna. Le indagini hanno portato all’arresto dell’uomo, coinvolto in questa vicenda. La donna ha subito comportamenti persecutori e violenza sessuale, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’indagato.

Fermato e condotto in carcere un uomo di Merano accusato di atti persecutori e violenza sessuale ai danni di una donna con cui aveva avuto una relazione. L’arresto è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano dopo una lunga indagine della Polizia di Stato. Le indagini e la denuncia della vittima Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata da una donna residente a Merano presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza. La donna ha segnalato una serie di comportamenti persecutori e violenti da parte di un uomo di 47 anni, cittadino italiano, con il quale aveva intrattenuto una frequentazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bolzano, donna perseguitata ovunque e vittima di violenza sessuale: arrestato l'ex compagno Articoli correlati Sondrio, donna minacciata e perseguitata dall'ex compagno, cos'è un ammonimentoDue provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dal Questore nei confronti di altrettanti uomini residenti in provincia di Sondrio, accusati di... Violenza sessuale a Torino nei pressi di una scuola, donna buttata a terra e palpeggiata: 33enne arrestatoEseguito un arresto per violenza sessuale a Torino: una giovane donna è stata aggredita nei pressi di una scuola in zona Borgo Po, mentre l’autore...