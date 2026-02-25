Roma | operazione antidroga quattro spacciatori arrestati nel quartiere di Torpignattara

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma – dipartimento Criminalità diffusa e grave, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. Questa ordinanza dispone la custodia cautelare in carcere per quattro soggetti, gravemente indiziati di plurime condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina, cocaina e hashish, nel quartiere Torpignattara. Dettagli delle Indagini e dei Soggetti Coinvolti. Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, che si sono svolte tra agosto 2023 e agosto 2024, hanno consentito di raccogliere un solido quadro indiziario a carico degli indagati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Maxi operazione antidroga nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, quattro arresti e una colluttazione

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri tra Napoli e Arzano: arrestati quattro fratelli

Temi più discussi: Ostia, blitz antidroga in tre piazze di spaccio: quattro arresti; Roma, operazione antidroga: raffica di sequestri di sostanze stupefacenti, scattano quattro arresti ad Ostia; Controlli anti droga a Roma, spacciatore resiste all’arresto e ferisce un carabiniere; Ostia, blitz antidroga in tre piazze di spaccio: quattro arresti.

Operazione antidroga a Roma, quattro arresti nel quartiere TorpignattaraROMA (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura, hanno eseguito ... notizie.tiscali.it

Roma, operazione antidroga nel quartiere Torpignattara: 4 arrestiROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura, hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip, che dispone la custodia cautelare in c ... msn.com

ROMA: OPERAZIONE ANTIDROGA, 4 IN CARCERE - facebook.com facebook