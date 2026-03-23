Paura questa mattina all’Eur per il rinvenimento del cadavere di una donna adulta, trovato proprio davanti al liceo Vivona. Intervento dei Carabinieri. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda. Dettagli sul ritrovamento. La donna, a quanto si apprende, era ricercata dai familiari dopo essersi allontanata da casa senza dare alcuna notizia. La salma è stata ritrovata con indosso un pigiama e delle ciabatte, elementi che fanno immaginare un allontanamento avvenuto durante la notte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: paura all’Eur, ritrovato cadavere davanti scuola, ipotesi suicidio

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