Roma | paura all’Eur ritrovato cadavere davanti scuola ipotesi suicidio
Paura questa mattina all’Eur per il rinvenimento del cadavere di una donna adulta, trovato proprio davanti al liceo Vivona. Intervento dei Carabinieri. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda. Dettagli sul ritrovamento. La donna, a quanto si apprende, era ricercata dai familiari dopo essersi allontanata da casa senza dare alcuna notizia. La salma è stata ritrovata con indosso un pigiama e delle ciabatte, elementi che fanno immaginare un allontanamento avvenuto durante la notte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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