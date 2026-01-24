Donna trova il cadavere di un uomo in balcone a Roma ipotesi suicidio | disposta l’autopsia

Una donna di Roma ha scoperto il corpo di un uomo sul proprio balcone in via Apiro, nel quartiere di Colle Salario. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini. La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte, ipotizzando un possibile suicidio. La vicenda è attualmente al centro di approfondimenti investigativi, senza ulteriori dettagli disponibili.

A Roma un cadavere è stato trovato su un balcone di un palazzo in via Apiro, zona Colle Salario, dopo l’allarme dato da una residente intorno alle 7. La vittima, un 40enne che abitava al nono piano dello stesso stabile, sarebbe precipitata dai piani alti. I Carabinieri valutano l’ipotesi di un gesto volontario. Autopsia disposta dalla Procura. Il ritrovamento del cadavere in balcone a Roma Le prime verifiche dei carabinieri Accertamenti della Procura per chiarire le cause Il ritrovamento del cadavere in balcone a Roma Un uomo è stato trovato morto nelle prime ore di oggi – sabato 24 gennaio 2026 – su un balcone di un palazzo in via Apiro, nel quartiere Colle Salario, a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donna trova il cadavere di un uomo in balcone a Roma, ipotesi suicidio: disposta l’autopsia Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: disposta l’autopsiaUna donna di Colle Salario ha scoperto il corpo di un uomo di circa 40 anni sul suo balcone. Leggi anche: Rientra a casa e trova morta la moglie di 32 anni: disposta l'autopsia sul cadavere della donna Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Federica Torzullo: trovato un cadavere nella sede dell'azienda del marito; Trovato il cadavere di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara. Fermato il marito; È di Federica Torzullo il cadavere della donna trovato nell'azienda del marito. Arrestato l’uomo; Entra in uno stabile abbandonato e trova il cadavere di una donna. Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: disposta l’autopsiaMacabro risveglio per una donna di Colle Salario, che ha trovato un 40enne morto sul suo balcone. Disposta l’autopsia. fanpage.it Roma Colle Salario, esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: indaginiDrammatico ritrovamento nelle prime ore di sabato mattina a Colle Salario. Una donna che abita al primo piano di un palazzo di via Apiro si è recata sul balcone e ha scoperto il corpo di un uomo ... roma.corriere.it La donna si trova ricoverata in gravi condizioni a causa delle ferite alla testa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.