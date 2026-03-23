Milano – Urne aperte anche oggi, lunedì 23 marzo, per il referendum costituzionale sulla giustizia: In Lombardia, come nel resto d’Italia, è possibile votare ancora dalle 7.00 alle 15.00, dopodiché comminerà subito lo spoglio delle schede, che seguiremo in diretta sul Giorno. Cosa serve per votare. Il referendum è di tipo confermativo e non richiede quindi il superamento del quorum: la consultazione sarà valida indipendentemente da quanti elettori si recheranno alle urne. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identit à valido e la tessera elettorale. Un elettore vota in un seggio elettorale per il Referendum sulla riforma della Giustizia, a Milano, 22 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Referendum giustizia, in Lombardia affluenza al 51,8%. Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, poi lo spoglio

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