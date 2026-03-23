La notizia più bella di Roma-Lecce, oltre a 3 punti che consentono di rimanere in scia del 4° posto, è senza dubbio il ritorno in campo di Angeliño, accolto da una emozionante standing ovation da parte di tutto il pubblico dell’ Olimpico. Dopo di lui, ci si aspetta di rivedere in campo Matias Soulé, già contro l’Inter al rientro dalla sosta nazionali. Due recuperi che possono consentire alla Roma di elevare la propria cifra tecnica, divenendo ancora più credibile nella volata Champions. Angeliño e l’amore dell’Olimpico. Sono stati mesi complicati, scanditi dal doveroso silenzio che situazioni come quella vissuta da Angeliño meritano. Vicende personali che hanno di fatto privato Gian Piero Gasperini di un titolare prezioso dallo scorso 28 settembre fino ad oggi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i recuperi per sognare la Champions: Angeliño e Soulé pronti al rush finale

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