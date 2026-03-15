Referendum | piazze gazebo e polemiche Partiti e comitati pronti al rush finale

In diverse città italiane, gruppi di cittadini, partiti e comitati stanno allestendo gazebo e distribuendo volantini per sostenere le proprie posizioni sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Le piazze si animano di manifestazioni e discussioni, mentre sui social circolano meme e reel che rappresentano le diverse opinioni. La campagna si avvicina al rush finale, con tensioni e confronti tra le parti.

Piazze, gazebo, volantini; ma anche meme, reel a supporto dell'una o dell'altra tesi per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Partiti e comitati elettorali si preparano al tutto per tutto. I piddini Elly Schlein e Stefano Bonaccini scelgono di giocare 'in casa', a Bologna, l'ultima domenica a disposizione. "Voglio rispondere al ministro Nordio: noi vinceremo questo referendum e poi vinceremo le elezioni politiche, andremo al governo e vogliamo essere controllati, perché in democrazia funziona così. Andiamo a votare No al referendum del 22 marzo e poi andremo l'anno prossimo a vincere le elezioni politiche ea cambiare questo Paese", dice sicura la leader del Partito democratico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: piazze, gazebo e polemiche. Partiti e comitati pronti al rush finale Articoli correlati Futsal Russi in campo a Spello. Pronti al rush finaleDopo i fasti dei quarti di Coppa Italia di serie A2, con la qualificazione alla Final Four di Jesi, il Futsal Russi si rituffa in campionato. Leggi anche: Saldi Invernali senza squilli di tromba, commercianti foggiani pronti al rush finale del 50%: "Siamo fiduciosi" Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia) Altri aggiornamenti su Referendum piazze gazebo e polemiche... Temi più discussi: Referendum giustizia, la Lega di nuovo in piazza con i gazebo a sostegno del sì; Galbiate: Lega in piazza a Galbiate per il Sì al Referendum sulla Giustizia; Referendum sulla giustizia, la Lega scende in piazza: gazebo allestiti in tutta la provincia; Referendum Giustizia, proseguono gli incontri informativi di Forza Italia in tutta la provincia di Brindisi per il Sì. Referendum sulla giustizia, rush finale: partiti in campo fino all’ultimo minutoReferendum sulla giustizia: centrodestra e centrosinistra moltiplicano iniziative tra treni, gazebo e piazze per convincere gli elettori fino all’ultimo minuto. tag24.it Referendum, la Lega nelle piazze abruzzesi con i gazebo a sostegno del SìL'AQUILA - La Lega torna nelle piazze abruzzesi con gazebo informativi in vista del referendum sulla giustizia. Anche questo fine settimana dirigenti e militanti saranno presenti in diverse città dell ... ekuonews.it Ci sono i primi tre identificati per il rogo dei cartelli raffiguranti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, bruciati ieri durante una manifestazione a Roma contro la guerra e per il No al referendum. L’identificazione è stata effettuata da facebook Il mio si al referendum sulla giustizia, per una magistratura più efficiente e più giusta. x.com