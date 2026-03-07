futsal russi in campo a spello pronti al rush finale

Il Futsal Russi torna in campo a Spello dopo aver raggiunto la Final Four di Jesi in Coppa Italia di serie A2. La squadra si prepara ora per il rush finale del campionato, seguendo le tappe della stagione. La partita rappresenta un momento importante nel percorso della squadra, che cerca di consolidare la posizione in classifica.

Dopo i fasti dei quarti di Coppa Italia di serie A2, con la qualificazione alla Final Four di Jesi, il Futsal Russi si rituffa in campionato. Un campionato che vede i Falchetti giocare oggi alle 17 al Palasport di Spello, nel Perugino, contro i Grifoni, ultimi in classifica con appena 3 punti, peggior attacco e peggior difesa del girone B di A2. Al contrario il Russi, che da tempo ha vinto aritmeticamente il campionato e il prossimo anno giocherà in serie A2 Elite, ha il miglior attacco con 91 gol e la miglior difesa con 37 reti subite nelle 15 partite giocate. Il Russi ha anche il capocannoniere del girone, Tommaso Grosso, già autore di 23 gol in stagione e grande protagonista – assieme al fratello Jacopo a segno 10 volte – della promozione del Russi e della Final Four di Coppa raggiunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

