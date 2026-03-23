A distanza di un mese esatto, la Roma torna a vincere senza subire gol. E buona parte del merito è anche di un Mario Hermoso finalmente ritrovato. Protagonista dell’assist vittoria, il difensore spagnolo firma una prestazione di alto livello, incidendo in entrambe le fasi di gioco. Scardinare il muro del Lecce. Sin dai primi minuti, è chiaro il copione della gara: la Roma deve trovare il modo di scardinare un Lecce deciso a difendere il pareggio. La squadra di Di Francesco rinuncia infatti a costruire, preferendo difendere con ordine e densità. Hermoso lo intuisce subito. Sin dai primi minuti, alimenta l’azione offensiva con conduzioni veloci e scelte tecniche rischiose, ma pulite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Hermoso protagonista: assist e solidità per restare in corsa Champions

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