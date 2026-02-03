Roma vietato fermarsi | dopo Udine testa al Cagliari per restare in corsa Champions

La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari dopo una sconfitta pesante contro l’Udinese. I giallorossi non si sono fermati, anche se la partita di ieri non è andata come speravano. Ora, il team ha bisogno di vincere per restare in corsa Champions e mantenere vivo il sogno europeo. La società e i tifosi sono già concentrati sulla prossima sfida, consapevoli che ogni punto conta.

La partita di ieri, 2 febbraio 2026, contro l’ Udinese non è andata come previsto. Doveva essere un match fondamentale per la corsa alla Champions League, obiettivo che, ormai senza troppi giri di parole, rappresenta la priorità stagionale della Roma. I giallorossi cadono a Udine e perdono 1-0, incassando l’ennesimo gol nato da una distrazione, un problema che continua a ripresentarsi con preoccupante regolarità. Nel primo tempo, soprattutto, la Roma crea poco: la manovra è lenta, manca il pressing e la squadra non riesce mai a rendersi realmente pericolosa, permettendo all’Udinese di prendere campo e fiducia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, vietato fermarsi: dopo Udine testa al Cagliari per restare in corsa Champions Approfondimenti su Roma Cagliari Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Roma-Milan, vietato fermarsi” La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 25 gennaio 2026, si concentra sulla sfida tra Roma e Milan. Serie A, il Bologna espugna Udine (3-0) e vola in testa. Errori, gol e un punto a testa: Cagliari-Genoa 3-3 Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Juventus e Chelsea, Conte sfida il passato; Prima pagina Gazzetta dello Sport: Roma-Milan, vietato fermarsi; Juventus, vietato fermarsi: dopo il Napoli servono continuità e punti pesanti; Spareggione, Roma-Milan confronto verità. Spalletti-Conte, le prime pagine del 25 gennaio. #Roma, testa scarica a #Udine: sconfitta che pesa e ora vietato sbagliare #ASRoma #UdineseRoma #SerieA @Guidorufino989 x.com Domenica 25 gennaio vietato sbagliare, per il Monti Prenestini impegnato a Roma contro il "fanalino di coda" Aurelia Antica! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.