Roma vietato fermarsi | dopo Udine testa al Cagliari per restare in corsa Champions

Da sololaroma.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si prepara ad affrontare il Cagliari dopo una sconfitta pesante contro l’Udinese. I giallorossi non si sono fermati, anche se la partita di ieri non è andata come speravano. Ora, il team ha bisogno di vincere per restare in corsa Champions e mantenere vivo il sogno europeo. La società e i tifosi sono già concentrati sulla prossima sfida, consapevoli che ogni punto conta.

La partita di ieri, 2 febbraio 2026, contro l’ Udinese non è andata come previsto. Doveva essere un match fondamentale per la corsa alla Champions League, obiettivo che, ormai senza troppi giri di parole, rappresenta la priorità stagionale della Roma. I giallorossi cadono a Udine e perdono 1-0, incassando l’ennesimo gol nato da una distrazione, un problema che continua a ripresentarsi con preoccupante regolarità. Nel primo tempo, soprattutto, la Roma crea poco: la manovra è lenta, manca il pressing e la squadra non riesce mai a rendersi realmente pericolosa, permettendo all’Udinese di prendere campo e fiducia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma vietato fermarsi dopo udine testa al cagliari per restare in corsa champions

© Sololaroma.it - Roma, vietato fermarsi: dopo Udine testa al Cagliari per restare in corsa Champions

Approfondimenti su Roma Cagliari

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Roma-Milan, vietato fermarsi”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 25 gennaio 2026, si concentra sulla sfida tra Roma e Milan.

Serie A, il Bologna espugna Udine (3-0) e vola in testa. Errori, gol e un punto a testa: Cagliari-Genoa 3-3

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Juventus e Chelsea, Conte sfida il passato; Prima pagina Gazzetta dello Sport: Roma-Milan, vietato fermarsi; Juventus, vietato fermarsi: dopo il Napoli servono continuità e punti pesanti; Spareggione, Roma-Milan confronto verità. Spalletti-Conte, le prime pagine del 25 gennaio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.