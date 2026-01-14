Roma effetto Vaz | Baldanzi verso il Genoa
La Roma prosegue le operazioni di mercato, aprendo nuove possibilità per la rosa. Con Robinio Vaz ormai stabilmente inserito nel reparto offensivo, si prospetta un possibile addio e un'eventuale sostituzione. Tra le opzioni in vista, si parla di Tommaso Baldanzi, che potrebbe rappresentare un nuovo tassello per la squadra giallorossa. La situazione si evolve, e le prossime settimane saranno decisive per definire le scelte di mercato del club capitolino.
Il mercato della Roma entra nel vivo e innesca un nuovo movimento in uscita. Con Robinio Vaz ormai inserito nel reparto offensivo, a fargli spazio potrebbe essere Tommaso Baldanzi. La decisione è maturata nelle ultime ore e lo scenario è cambiato rapidamente. L’attaccante classe 2003 non andrà alla Fiorentina. La pista viola si è raffreddata fino a uscire definitivamente dai radar, mentre si è registrato il sorpasso deciso del Genoa, che ha affondato il colpo superando la concorrenza. La Roma è pronta a dare il via libera all’operazione e le prossime ore saranno decisive per la partenza del giocatore verso la Liguria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
