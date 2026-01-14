La Roma prosegue le operazioni di mercato, aprendo nuove possibilità per la rosa. Con Robinio Vaz ormai stabilmente inserito nel reparto offensivo, si prospetta un possibile addio e un'eventuale sostituzione. Tra le opzioni in vista, si parla di Tommaso Baldanzi, che potrebbe rappresentare un nuovo tassello per la squadra giallorossa. La situazione si evolve, e le prossime settimane saranno decisive per definire le scelte di mercato del club capitolino.

Il mercato della Roma entra nel vivo e innesca un nuovo movimento in uscita. Con Robinio Vaz ormai inserito nel reparto offensivo, a fargli spazio potrebbe essere Tommaso Baldanzi. La decisione è maturata nelle ultime ore e lo scenario è cambiato rapidamente. L’attaccante classe 2003 non andrà alla Fiorentina. La pista viola si è raffreddata fino a uscire definitivamente dai radar, mentre si è registrato il sorpasso deciso del Genoa, che ha affondato il colpo superando la concorrenza. La Roma è pronta a dare il via libera all’operazione e le prossime ore saranno decisive per la partenza del giocatore verso la Liguria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, effetto Vaz: Baldanzi verso il Genoa

