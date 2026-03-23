Roma donna trovata morta nel liceo Liceo Vivona all’Eur

Macabra scoperta a Roma, dove nella mattinata di lunedì 23 marzo una donna è stata trovata morta all’interno del perimetro del Liceo Vivona, nel quartiere Eur. Il ritrovamento ha scosso la comunità scolastica e l’intero territorio. Secondo le prime informazioni, a notare il corpo sono stati alcuni operai presenti nella zona. La vittima, al momento non ancora identificata, indossava un pigiama e aveva ai piedi delle ciabatte, elementi che hanno contribuito ad aumentare il mistero attorno alla vicenda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura anche quella di un gesto volontario, ma nessuna pista è al momento esclusa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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