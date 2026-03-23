Il corpo di una ragazza, scalza e vestita solo di un pigiama, è stato trovato privo di vita, questa mattina, nel perimetro laterale del liceo Vivona in via della Fisica, all’ Eur (Roma). La segnalazione, intorno alle 8.15, è partita da alcuni operai che, impegnati per lavori di ristrutturazione, hanno trovato la vittima a terra, ai piedi una scala antincendio dalla quale si sarebbe lanciata. Al momento sono in corso le indagini per risalire all’identità della giovane, anche attraverso la comparazione con un’altra donna la cui scomparsa è stata denunciata dai parenti. La scuola resterà chiusa. “Si comunica che, a causa di una situazione di particolare gravità verificatasi nelle immediate vicinanze della sede di via della fisica, tale sede rimarrà chiusa per l’intera mattinata scolastica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ragazza trovata morta vicino a un liceo all’Eur (Roma), la scuola resta chiusa. Indagini in corso

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