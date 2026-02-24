Donna senzatetto trovata morta a Roma | ipotesi cause naturali era gravemente malata

Una donna senza dimora è stata trovata morta in via Togliatti a Roma, probabilmente a causa di una grave malattia. La scoperta è avvenuta quando alcuni amici hanno notato il suo corpo senza vita e hanno chiamato i carabinieri. La donna viveva in strada da tempo e aveva spesso lamentato problemi di salute. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le cause del decesso. La sua morte solleva preoccupazioni sulla fragilità delle persone senza fissa dimora.

Morte naturale è l'ipotesi sul decesso di una donna senzatetto in via Togliatti a Roma. A trovarla senza vita alcuni amici, che hanno chiamato i carabinieri.