Gasperini e Totti finalmente a cena insieme | ecco il faccia a faccia

Gasperini e Totti si sono incontrati a cena, mettendo da parte le tensioni passate. La serata si è svolta in modo informale, senza commenti ufficiali, e ha visto i due protagonisti seduti allo stesso tavolo. Nel frattempo, la Roma si prepara a riprendere il campionato, lasciando alle spalle la sconfitta contro la Juventus.

Il ko con la Juventus è già alle spalle e bisogna programmare il futuro imminente e non solo della Roma. Gian Piero Gasperini dopo la gara con i bianconeri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma per la sua serata aveva riservato un appuntamento speciale. A cena, infatti, il tecnico giallorosso si è seduto al tavolo con Francesco Totti da "Rinaldi al Quirinale", un noto ristorante del centro di Roma. Il rientro dell’ex capitano all’interno del club è sempre più imminente e alla fine la famosa cena, citando lo stesso Totti, c’è stata. Milano, iraniani in presidio sotto il consolato Usa. Tensione con l'attivista ProPal La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gasperini faccia a faccia con Massara e i vertici della Roma: cosa accadrà nell'incontro di oggiGasperini e Massara con Ranieri e i Friedkin nell'incontro che farà oggi la Roma dopo le tensioni nel post Lecce.

L'attore premio Oscar non si è risparmiato: dall'incontro con il Papa, all'invettiva contro la guerra. Ecco cosa ha detto nel faccia a faccia con Fazio

