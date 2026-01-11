Nel match tra Sassuolo e Roma, i neroverdi hanno resistito fino al finale, costruendo un solido difensivo all’Olimpico. Tuttavia, nel finale, la squadra giallorossa è riuscita a trovare il risultato decisivo. Konè e Soulè si sono distinti, contribuendo alla vittoria della Roma, che ha saputo mantenere il ritmo nonostante la resistenza del Sassuolo. Un incontro equilibrato, deciso negli ultimi minuti.

Konè, quello giallorosso, e Soulè. La Roma vince in rima, il Sassuolo resta in partita a lungo, ma alla lunga paga dazio. L’Olimpico giallorosso premia la Roma, che fatica ma vince, e consegna al Sassuolo la seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime cinque partite. E allunga a 6 la serie senza vittorie dei neroverdi, che non demeritano ma pagano dazio ad una fase offensiva che ha prodotto appena due reti negli ultimi 450’ e ad una difesa che subisce per la nona volta di fila. Con numeri del genere, fare bene diventa difficile, anche quando – come ieri – fai la tua gara, ma poi la perdi. Perché quando puoi segnare non segni e poi, per dirla con Fabio Grosso, quando dai spazio agli avversari, gli avversari se lo prendono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Sassuolo costruisce il fortino all’Olimpico. Ma proprio nel finale la Roma lo espugna

Leggi anche: Pronostico Lazio-Milan: sognano la rivincita nel “fortino” Olimpico

Leggi anche: Cremonese Juve, lo Zini è un vero e proprio fortino per i biancogrigiorossi: il dato che spaventa la squadra di Spalletti in vista di stasera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Finisce in questo momento Sassuolo-Juventus. Juve che vince con uno 0-3 netto. Una Juventus che nel primo tempo costruisce e nel secondo tempo finisce definitivamente un Sassuolo passivo e privo di personalità. Un divario tecnico che non si deve raccon - facebook.com facebook