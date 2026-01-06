Roma | controlli in zona Trastevere 4 arresti 3 denunce e 4 sanzioni

Nella zona di Trastevere a Roma, i Carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo che ha portato all’arresto di quattro persone, alla denuncia di altre tre e al pagamento di quattro sanzioni. L’intervento si inserisce in un’azione strategica mirata a garantire sicurezza e legalità, in linea con le direttive del Prefetto e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I Carabinieri della compagnia Roma Trastevere hanno dato avvio a un’operazione straordinaria di controllo del territorio, mirata a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nelle aree di loro competenza, seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise durante le riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al termine delle operazioni, quattro individui sono stati arrestati, tre sono stati denunciati e quattro hanno ricevuto sanzioni amministrative. Nello specifico, i Carabinieri della stazione di Roma Porta Portese hanno arrestato una giovane di 24 anni, di nazionalità peruviana, senza fissa dimora e con precedenti penali, sorpresa a sottrarre furtivamente capi di abbigliamento e prodotti cosmetici, per un valore complessivo di 220 euro, all’interno di un negozio situato in piazzale della Radio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

