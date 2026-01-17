Roma stallo totale per Çelik | Juve alla finestra

A Trigoria, la trattativa per il rinnovo di Zeki Çelik con la Roma si è temporaneamente bloccata. La situazione resta invariata, senza progressi né avances concrete, lasciando il futuro del giocatore ancora incerto. La società e l’entourage del calciatore continuano a monitorare la situazione, ma al momento non ci sono sviluppi significativi. Juve e altre squadre osservano con attenzione la vicenda, che rimane in fase di valutazione.

Situazione congelata a Trigoria. Il futuro di Zeki Çelik resta un dossier aperto e delicato: nessun passo avanti sul rinnovo e dialogo in stallo totale. Il difensore turco, legato alla Roma fino al 2026, ha respinto la prima proposta del club e attende un'offerta economica diversa. L'assenza di segnali di riavvicinamento fa scattare l'allarme: senza accordo, cresce il rischio di una uscita a parametro zero. Lo scenario è monitorato. Juventus osserva con attenzione l'evoluzione del caso; sullo sfondo anche club di Premier League, pronti a inserirsi se si aprissero margini concreti. Per la Roma, il tempo inizia a pesare.

