Roma rinnovi a due velocità | Çelik frena Juve alla finestra

A Trigoria, la Roma sta gestendo rinnovi contrattuali con approcci differenti. Mentre alcune trattative sono state definite, altre rimangono in sospeso, suscitando interesse. Çelik ha deciso di rallentare le negoziazioni, mentre la Juventus osserva da vicino la situazione. La gestione delle trattative rappresenta una fase importante per il futuro della squadra, con attenzione rivolta alle scelte strategiche e agli sviluppi in corso.

Situazioni diverse sul tavolo rinnovi a Trigoria. La Roma ha chiuso due dossier, ma un caso resta aperto e attira attenzioni esterne. Gli accordi per Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono ormai definiti: intese raggiunte, formalità in via di completamento. Diverso il quadro che riguarda Zeki Çelik. Il difensore turco, sotto contratto fino a giugno 2026, non ha ancora trovato l’intesa per il prolungamento e ha respinto la prima proposta del club, in attesa di condizioni economiche migliori. Al momento, il dialogo è in fase di stallo. La situazione non passa inosservata. La Juventus monitora l’evoluzione del caso e potrebbe valutare un inserimento qualora il rinnovo non andasse in porto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

