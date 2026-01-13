Grana Juve è ai ferri corti con il mister | vola da Gasperini

La situazione tra Grana Juve e il mister si fa tesa, con il giocatore che decide di trasferirsi a Gasperini. Un cambio di rotta inaspettato per chi si aspettava una stagione stabile, segnando potenzialmente un punto di svolta per il futuro del calciatore e della squadra. La vicenda evidenzia le dinamiche interne e le incognite che possono influenzare il percorso di un atleta in un ambiente competitivo come la Juventus.

