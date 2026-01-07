Roma guerra fredda tra Gasperini e Massara | quante frizioni per il mercato! Il retroscena dietro il silenzio stampa di ieri

A Roma, tensioni tra Gasperini e Massara segnano il mercato, con frizioni che emergono anche dal silenzio stampa di ieri. Questo episodio rivela dinamiche interne ancora da chiarire e potrebbe influenzare le prossime strategie della società. Analizziamo i retroscena e le implicazioni di questa situazione, per comprendere meglio le scelte future del club e l’evoluzione del rapporto tra i protagonisti.

Roma, Gasperini: “Non un’ottima partita, ma vittoria importantissima” - Un’ottima Roma all’Olimpico vince e sistema la propria classifica nella League Phase di Europa League. gianlucadimarzio.com

Capello: "Ecco in cosa questa Roma ricorda la mia dello scudetto. Gasperini mi assomiglia, ma ha un problema..." - Grande l'emozione, l'euforia in casa giallorossa, con la squadra di Gasperini davanti a tutte le altre. corrieredellosport.it

