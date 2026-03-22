Le due lupe si sono annusate, sfiorate, guardate: poi ha azzannato quella con le insegne della capitale, con Robinio Vaz. Quando il Lecce ha affondato il colpo con Pierotti ha trovato sulla linea di porta Hermoso in versione superman, che di testa ha salvato la rincorsa Champions di Gasperini. In sintesi: 1-0 per la Roma, che dell'1-0 ha fatto il marchio di fabbrica per i primi 6 mesi della gestione Gasp. Finisce 1-0, ma il Lecce visto all'Olimpico è stato più pericoloso degli avversari (secondo il parametro degli xG) e ha persino calciato una volta di più in porta (3 contro 2). Non è bastato per uscire indenni dalla Capitale. Il primo tempo ha il copione di diverse partite della Roma in questo campionato: tanto possesso palla (70 per cento), poche occasioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Alla Roma basta Vaz contro un Lecce volenteroso, decisivo Hermoso su Pierotti. Sorridono i capitolini

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