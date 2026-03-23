Referendum Giustizia 2026 affluenza record | oggi exit poll e risultati in diretta

Secondo e ultimo giorno per votare il referendum sulla Giustizia 2026. L a giornata di domenica si è chiusa con dati record sull’affluenza (al 46,07%), le urne sono state riaperte lunedì mattina alle 7 e chiuderanno alle 15. Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti partiranno subito alle 15, quando saranno trasmessi anche i primi exit poll, i risultati sono attesi in giornata. Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta Tutte le notizie sul referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo in diretta Inizio diretta: 230326 10:58 Fine diretta: 230326 23:30 10:57 230326 Sindaco Trento: "Alta affluenza segno di vitalità democratica" “Al di là dell’esito del Referendum, l’affluenza alle urne superiore alle aspettative è un segnale di vitalità democratica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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