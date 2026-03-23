referendum sulla giustizia quando arriveranno gli exit poll e come seguire i risultati in diretta

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo è allo sprint finale. Ultime ore per votare prima della chiusura dei seggi – alle ore 15 di lunedì 23 marzo – e dell’arrivo dei risultati della consultazione popolare. I cittadini sono chiamati a scegliere se confermare o cancellare la riforma della giustizia introdotta dal governo di Giorgia Meloni e dal guardasigilli, Carlo Nordio. L’affluenza, alle ore 23 di domenica, è già oltre il 46%. I risultati del referendum arriveranno alla chiusura dei seggi, sin da subito con i primi instant poll ed exit poll. Poi si proseguirà con i dati sull’affluenza e con lo spoglio in tempo reale delle schede, fino ad arrivare ai risultati definitivi della sfida referendaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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