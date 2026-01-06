Malori dopo un aperitivo sgombro sotto accertamento | due giovani in prognosi riservata

Dopo un aperitivo tra amici, alcuni giovani hanno accusato malori e sono stati ricoverati in ospedale. Le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare le cause di questi episodi, alcuni dei quali in prognosi riservata. La situazione è ancora sotto osservazione e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini in corso.

Sono ancora in corso gli accertamenti sanitari per chiarire le cause dei malori che hanno portato al ricovero, in alcuni casi in condizioni gravi, di più persone dopo un aperitivo consumato in compagnia. Due giovani risultano attualmente in prognosi riservata mentre una ragazza, che avrebbe.

Leggi su Tgr Abruzzo Malori dopo il cenone di fine anno. I NAS analizzano i campioni Circa 30 gli intossicati. L’azienda che ha servito i pasti si scusa e pensa ad un problema di conservazione del prodotto dopo la consegna - facebook.com facebook

Malore dopo aperitivo, 50enne grave ad Agrigento: sospetto botulino x.com

