Savino Del Bene Igor domata al tie break

Nella sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola, la squadra toscana ha ottenuto la vittoria al tie break, chiudendo la partita con un punteggio di 3-2. Entrambe le formazioni hanno mostrato un buon livello di gioco, con prestazioni significative da parte di diversi atleti. La partita ha evidenziato l’equilibrio tra le due squadre, offrendo uno spettacolo di alto livello nel campionato di volley femminile.

SAVINO DEL BENE 3 IGOR GORGONZOLA 2 SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi (L2) ne, Bechis, Skinner 14, Castillo (L1), Ruddins, Franklin ne, Ribechi 1, Bosetti 11, Ognjenovic 2, Mancini ne, Graziani 17, Nwakalor 1, Antropova 21, Weitzel 13. All.: Gaspari. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet 8, Cambi 2, Herbots 12, Squarcini 10, De Nardi (L1), Leonardi (L2), Alsmeier 11, Ishikawa 1, Carraro, Baijens ne, Tolok 24, Costantini ne, Melli. All: Bernardi. Arbitri: Carcione - Rocco Parziali: 25-17, 25-20, 19-25, 24-26, 15-11 In un Pala BigMat stracolmo (quasi 3.500 spettatori) la Savino Del Bene batte il Novara al tiebreak bissando il risultato del girone di andata.

Nel match di oggi, Savino del Bene Volley ha ottenuto una vittoria al tie break contro Igor Gorgonzola Novara, con il risultato di 3-2. La sfida è stata equilibrata e combattuta fino all'ultimo set, dimostrando l'intensità e il livello di questa partita. Entrambe le squadre hanno mostrato grande impegno, contribuendo a un confronto appassionante e di alto livello nel campionato di volley femminile.

