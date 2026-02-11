Civitanova cede al tie-break in Francia ma resta in vetta al girone

Civitanova cede al tie-break in Francia, ma resta in testa al girone. La squadra italiana aveva iniziato bene il match, portandosi avanti nel punteggio, ma alla fine ha ceduto ai francesi al quinto set. Nonostante la sconfitta, Civitanova mantiene la prima posizione nella classifica del girone, grazie alla differenza punti favorevole. La partita si è giocata al Palais Des Sports Chaban Delmas, dove Montpellier-HSC-VB ha confermato la sua forza e la sua supremazia in casa.

Un'affermazione forte e determinata si registra al Palais Des Sports Chaban Delmas, dove la squadra di casa centra un risultato importante battendo la formazione di Cucine Lube Civitanova più volte vicina alla conquista del successo. La partita, valida per la fase a gironi della Champions League, si è conclusa al quinto set, evidenziando un match combattuto, ricco di emozioni e di momenti di grande intensità. La formazione biancorossa, sotto la guida del tecnico Giampaolo Medei, ha dimostrato grande capacità di reazione, riuscendo a recuperare due set di svantaggio. Partendo con un impianto di squadra consolidato, ha tentato di mettere pressione fin dall'inizio, iniziando il match con un buon approccio.

