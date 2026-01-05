Il mercato della Juventus si concentra sulla possibile cessione di Federico Chiesa al Liverpool. Secondo le ultime indiscrezioni, i Reds sono disposti a considerare la cessione solo a determinate condizioni. Si attendono sviluppi su eventuali trattative e dettagli contrattuali, che potrebbero influenzare le decisioni future delle parti coinvolte. Restano quindi aperte le possibilità di un trasferimento, con attenzione ai parametri stabiliti dal club inglese.

sulla posizione del club inglese. La Juventus sta valutando con grande attenzione il clamoroso ritorno di Federico Chiesa per potenziare il proprio reparto avanzato in vista della seconda parte di stagione. L’esterno azzurro, trasferitosi al Liverpool nell’estate del 2024 proprio dal club torinese, è legato alla società inglese da un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2028. La posizione del Liverpool. Nonostante l’interesse bianconero sia concreto, la trattativa – riporta Sky – si presenta complessa a causa delle rigide condizioni poste dai Reds e delle attuali emergenze interne alla rosa di Arne Slot: Formula del trasferimento: Ii club inglese non appare propenso a soluzioni temporanee; qualora decidesse di privarsi del giocatore, lo farebbe esclusivamente attraverso una cessione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: Liverpool per ora disposto a cedere Chiesa soltanto a queste condizioni. I dettagli

Leggi anche: Skriniar Juve in stand-by: lo slovacco potrebbe tornare in Serie A soltanto se si verificassero queste due condizioni. Le ultime

Leggi anche: Lucca Juve, contatto diretto tra l’agente e la dirigenza bianconera! Può lasciare il Napoli a gennaio a queste condizioni: tutti i dettagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chiesa può davvero tornare alla Juventus? Gli scenari di mercato a gennaio; Moretto: «Anche la Juventus è interessata a Boga. Idea Chiesa per i bianconeri»; Via d’uscita in Italia per Federico Chiesa: possibile ritorno alla Juventus; Sassuolo, Carnevali: Frattesi? Vi svelo un retroscena di mercato che riguarda anche il Napoli.

Juve, Chiesa può tornare: contatti in corso, ma il Liverpool lo cede solo se... - I bianconeri pensano al clamoroso ritorno dell'attaccante, ceduto ai 'Reds' nell'estate del 2024: tutti i dettagli ... msn.com