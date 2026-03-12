Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 2026 27 curricoli aggiornati alle competenze richieste dal sistema produttivo LO SPECIALE

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto n. 29 del 19 febbraio 2026, che riguarda la riforma degli Istituti Tecnici. A partire dalle classi prime del 202627, i curricoli saranno aggiornati per rispecchiare le competenze richieste dal sistema produttivo. Il decreto definisce indirizzi, articolazioni, quadri orari e risultati di apprendimento per i nuovi percorsi.

