Riforma della giustizia il No avanti in Italia ma la Provincia va in controtendenza | in testa il Sì

I primi exit pool danno il “No” vittorioso sul “Sì” nel referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 15 è partito lo spoglio anche nei 406 seggi della provincia di Ferrara. Agli elettori è stato proposto il seguente quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?”. A Codigoro, a scrutinio concluso, ha prevalso il Sì con 2.879 voti (57. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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