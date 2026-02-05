Con la riforma della giustizia si va verso il pericolosissimo modello americano

Il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Piacenza ha deciso di sostenere ufficialmente il voto contro la riforma della giustizia. In un comunicato, i rappresentanti del movimento hanno spiegato di essere preoccupati per le conseguenze di questa riforma, che secondo loro spinge il sistema giudiziario italiano verso un modello simile a quello degli Stati Uniti, considerato troppo pericoloso. La decisione si inserisce in un clima di forte mobilitazione contro il cambiamento proposto dal governo.

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza annuncia l’adesione ufficiale al comitato per il “no”. Questa riforma rappresenta un attacco diretto ai principi fondamentali voluti dai padri costituenti, stravolgendo l'equilibrio tra i poteri dello Stato. «La riforma scardina un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Movimento 5 Stelle

Il Consiglio dei ministri ha annunciato le date del referendum sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo.

L’inchiesta su Garlasco ha suscitato molte critiche riguardo alla sua gestione, ma è importante chiarire che non è collegata alla riforma della giustizia proposta.

Riforma della giustizia: cosa cambia e ripercussioni in vista del referendum - INMR 31/10/2025

Ultime notizie su Piacenza Movimento 5 Stelle

Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Riforma della giustizia: il Manifesto degli Avvocati contrari; La giravolta di Nordio sulla riforma della giustizia e la velocità dei processi; Perché respingere la riforma.

Referendum giustizia. Marco Travaglio spiega le assurdità della riforma del Governo x.com

