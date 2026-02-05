Con la riforma della giustizia si va verso il pericolosissimo modello americano

Il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Piacenza ha deciso di sostenere ufficialmente il voto contro la riforma della giustizia. In un comunicato, i rappresentanti del movimento hanno spiegato di essere preoccupati per le conseguenze di questa riforma, che secondo loro spinge il sistema giudiziario italiano verso un modello simile a quello degli Stati Uniti, considerato troppo pericoloso. La decisione si inserisce in un clima di forte mobilitazione contro il cambiamento proposto dal governo.

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Piacenza annuncia l’adesione ufficiale al comitato per il “no”. Questa riforma rappresenta un attacco diretto ai principi fondamentali voluti dai padri costituenti, stravolgendo l'equilibrio tra i poteri dello Stato. «La riforma scardina un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

