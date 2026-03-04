Referendum sulla riforma della giustizia il sì torna avanti nei sondaggi
Nel sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia, il fronte del sì si posiziona nuovamente in vantaggio. La consultazione si terrà il 22 e 23 marzo 2026, con l’obiettivo di raccogliere il consenso degli elettori su temi legati al sistema giudiziario. I dati indicano che il sì ha recuperato terreno rispetto alle settimane precedenti.
Il fronte del sì torna in vantaggio nel sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. La rilevazione diffusa il 4 marzo dall’Istituto Noto per la trasmissione Porta a Porta indica una rimonta dei favorevoli alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati. Secondo i dati, il 51,5% degli intervistati voterebbe sì, mentre il 48,5% voterebbe no, quindi per l’abrogazione della riforma approvata dal Parlamento. Un altro punto della riforma riguarda la composizione dei due Csm, che dovrebbero essere formati per due terzi da magistrati sorteggiati e per un terzo da professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di esperienza, anch’essi sorteggiati da un elenco approvato dal Parlamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
