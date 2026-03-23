Riforma della Giustizia anche i messinesi dicono no

Anche in provincia di Messina come nel resto d'Italia il No a riformare la Giustizia e la Costituzione batte il Sì. Su 436 sezioni su 776 in totale il no è in netto vantaggio con il 56,47% contro il 43,53% dei favorevoli. Pure i messinesi non hanno gradito la legge del governo Meloni approvata dalle Camere con in testa la separazione delle carriere tra Pm e giudici, la scelta con il sorteggio dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un'Alta Corte che valuti le responsabilità dei giudici. A Messina in questi mesi hanno sostenuto la riforma i partiti di centrodestra contro il No portato avanti dal centrosinistra (Pd, cinquestelle e Avs), e dal sindacato Cgil. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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