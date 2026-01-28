cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia

Gli ultimi sondaggi mostravano un vantaggio chiaro per il sì, ma oggi ne circola uno che dà una situazione più equilibrata. La partita sembra ancora aperta, con gli italiani che aspettano di capire come evolveranno le opinioni prima del voto.

L’istituto di statistica Ixè ha pubblicato un nuovo sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia, secondo cui se si votasse oggi il 50,1 per cento degli elettori voterebbe a favore della riforma, mentre il 49,9 per cento voterebbe contro, con una differenza di soli 0,2 punti percentuali. Il risultato della rilevazione, fatta tra il 20 e il 27 gennaio su un campione di mille elettori, è piuttosto sorprendente, perché gli ultimi sondaggi prima di questo ipotizzavano un distacco più ampio tra il Sì e il No, attribuendo al primo un vantaggio tra i 6 e i 7 punti percentuali. Il 23 gennaio un sondaggio di YouTrend per Sky TG24 stimava il Sì al 55 per cento, con dieci punti di distacco sul No e un’affluenza al 62 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

