Un sondaggio condotto da Piepoli rivela che i giovani mostrano un forte sostegno al referendum sulla riforma della Giustizia, con un'ampia maggioranza che si dichiara favorevole. I risultati del sondaggio illustrano come questa fascia di età sia particolarmente attenta alle questioni legate al sistema giudiziario e alle sue possibili modifiche. I dati raccolti riflettono una tendenza chiara tra i giovani intervistati.

I giovani sono il motore del cambiamento e lo dimostrano le intenzioni di voto per il referendum sulla Giustizia. Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli per il Quotidiano Nazionale, i ragazzi tra i 18 e i 24 anni sono favorevoli a cambiare l’ordinamento giuridico italiano, con una preferenza per il “Sì” del 51% contro il 49% che sostiene il “No”. Il risultato migliora ancor di più se si considerano le fasce d’età dai 25 ai 34 anni, che sono favorevoli alla riforma per il 67% contro il 33% che si dice contrario. Evidentemente la propaganda della sinistra italiana, tra l’utilizzo illegittimo degli atleti del Curling e la strumentalizzazioni fallite su Sal Da Vinci non hanno attecchito sui ragazzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riforma della Giustizia, i giovani dicono “Sì”: i risultati del sondaggio Piepoli sul referendum

Sondaggio sul referendum per la riforma della giustizia 2026 del GdI, sì, no o indeciso? VOTAI due giorni clou (22 e 23 marzo) si avvicinano, per questo motivo la nostra testata chiede ai lettori di esprimersi su quello che è un referendum...

Cosa dicono i sondaggi sul referendum sulla riforma della giustiziaL’istituto di statistica Ixè ha pubblicato un nuovo sondaggio sul referendum sulla riforma della giustizia, secondo cui se si votasse oggi il 50,1...

Referendum Giustizia, cosa dicono i sondaggi Le ultime con Renato Mannheimer

Approfondimenti e contenuti su Riforma della Giustizia

Temi più discussi: La posta in gioco del referendum sulla giustizia 2026: tre questioni che è bene conoscere; Riforma della giustizia e dintorni; Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; Referendum giustizia 2026: 4 marzo, secondo focus online con le ragioni del NO.

Sondaggio sul referendum sulla Giustizia: arriva una nuova indicazioneYouTrend ha sottolineato che nel 2016, all'epoca del referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi, il fronte del No era già saldamente al comando. Ora, invece, in testa resiste il Sì ... tag24.it

REFERENDUM GIUSTIZIA Referendum Giustizia: date, quesito e cosa cambia con il sìManca poco al referendum confermativo sulla riforma della giustizia che potrebbe ridefinire gli equilibri della magistratura italiana ... statoquotidiano.it

La riforma della giustizia non è uno slogan. È una necessità strutturale. Un Paese civile si misura sulla certezza del diritto, sulla durata ragionevole dei processi e sull’equilibrio tra poteri dello Stato. Oggi in Italia i tempi della giustizia sono ancora troppo lung - facebook.com facebook

#omnibus Il giudizio di Erri De Luca sulla riforma della Giustizia del governo Meloni e sul prossimo referendum confermativo x.com