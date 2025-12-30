Genova si prepara a affrontare importanti sfide nel 2026, tra scadenze del PNRR, decisioni su trasporto pubblico e gestione dei rifiuti, e l'incertezza sui cantieri. La giunta Salis dovrà prendere decisioni strategiche sui servizi cittadini, mentre il futuro dell’ex Ilva e il ritorno dei concerti al Ferraris rappresentano aspetti significativi per la città. Un percorso che richiede attenzione e pianificazione per garantire sviluppo e sostenibilità.

La giunta Salis dovrà affrontare passaggi chiave sui servizi. Il futuro dell’ex Ilva è in gioco, al Ferraris tornano i concerti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova e le sfide del 2026 tra scadenze del Pnrr, scelte su bus e rifiuti e l’incognita cantieri

